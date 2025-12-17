Скидки
«Локомотив» забил после атакующих комбинаций больше всех голов в РПЛ

Московский «Локомотив» забил 23 гола после атакующих комбинаций в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники с отрывом лидеры по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.

Второе место по голам после атакующих комбинаций занимает ЦСКА. Команда Фабио Челестини отличилась 18 раз в подобных ситуациях. Наименьшее количество голов после комбинаций забили казанский «Рубин» (5) и махачкалинское «Динамо» (4).

Отметим, «Локомотив» забил больше всех голов (39) после 18 туров чемпионата России. При этом команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 37 очками.

