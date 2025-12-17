Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Фламенго»: Фабиан Руис забил на девятой минуте, но мяч не засчитали

«ПСЖ» — «Фламенго»: Фабиан Руис забил на девятой минуте, но мяч не засчитали
Комментарии

В эти минуты идёт финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречаются французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходит на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'    

Первый гол в матче забил полузащитник французской команды Фабиан Руис на девятой минуте, но арбитр изменил своё решение, так как мяч покинул поле.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».

Материалы по теме
«ПСЖ» — в финале Межконтинентального кубка. Что за турнир и чем отличается от клубного ЧМ?
«ПСЖ» — в финале Межконтинентального кубка. Что за турнир и чем отличается от клубного ЧМ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android