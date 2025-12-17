Джон Терри выступил за возвращение 41‑летнего Тьяго Силвы в «Челси»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри призвал руководство лондонского клуба вернуть в команду бразильского защитника «Флуминенсе» Тьяго Силву.

«Тьяго Силва доступен. Послушайте меня. Человек с огромным опытом, у которого отличные отношения с нашим футбольным клубом. Его двое детей занимаются в нашей академии. Без сомнения, он вернётся в Лондон со своей семьей на Рождество. Очень хотел бы увидеть этого человека снова в нашем клубе. Не говорю, что он должен играть каждую неделю, но тот опыт, который он может привнести, играя рядом с такими футболистами, вероятно, можно сравнить с моими функциями при Антонио Конте в 2017 году, когда мы выиграли чемпионат. Я был связующим звеном между игроками, тренером и владельцами. У меня был определённый опыт, благодаря которому в трудный период я знал, что сказать и что сделать. Возвращение Тьяго Силвы в «Челси» сделало бы всех очень счастливыми, включая меня. Я просто высказываю свою мысль. Тьяго, мы любим тебя, — приводит слова Терри The Sun.

Силва выступал за «Челси» с 2020 по 2024 год. В составе лондонского клуба защитник провёл 155 матчей, забил девять голов, отдал пять результативных передач и выиграл три турнира: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Силва провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее в прессе появилась информация, что футболист рассматривает возможность возвращения в Европу, чтобы завершить игровую карьеру поближе к семье, которая живет в Англии.