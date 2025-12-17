«Талавера-де-ла-Рейна» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 17 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Талавера-де-ла-Рейна» из третьей лиги страны и мадридский «Реал». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Талавера-де-ла-Рейна» одержала две победы в двух предыдущих стадиях турнира. В первом раунде команда одолела «Райо Махадаонда» (4:1), во втором оказалась сильнее клуба «Малага» (2:1). Для «Реала» данный матч станет первым в текущем розыгрыше.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).