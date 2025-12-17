Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талавера-де-ла-Рейна — Реал: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании 2025/2026 начнется в 23:00

«Талавера-де-ла-Рейна» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Талавера-де-ла-Рейна» из третьей лиги страны и мадридский «Реал». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Талавера-де-ла-Рейна» одержала две победы в двух предыдущих стадиях турнира. В первом раунде команда одолела «Райо Махадаонда» (4:1), во втором оказалась сильнее клуба «Малага» (2:1). Для «Реала» данный матч станет первым в текущем розыгрыше.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не могли смириться, что Килиан перейдёт в «Реал». Как «ПСЖ» проиграл Мбаппе € 61 млн
«Не могли смириться, что Килиан перейдёт в «Реал». Как «ПСЖ» проиграл Мбаппе € 61 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android