Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила конкурс для свободных агентов, победитель поедет с командой на сборы

«Балтика» объявила конкурс для свободных агентов, победитель поедет с командой на сборы
Комментарии

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале пригласила свободных агентов из России принять участие в конкурсе, победитель которого отправится с командой на зимние тренировочные сборы в Белек (Турция). Проект направлен на футболистов, которые остались без профессионального контракта, однако рассчитывают получить второй шанс.

Принять участие в проекте могут футболисты от 18 до 23 лет. Отдельно отмечается, что заявки будут рассматриваться из любой точки России, включая Владивосток. В числе требований к конкурсантам указано, что претенденты могут приложить к заявке видеонарезку со своими действиями на футбольном поле.

Финалисты будут определены в понедельник, 22 декабря. Прошедшие отбор примут участие в соревновательном этапе с 25 по 27 декабря на стадионе «Балтика». На зимние сборы в Турцию с командой отправится только один победитель.

