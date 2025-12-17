Скидки
Жозе Моуринью: я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю

Жозе Моуринью: я известен титулами, а не глупостями, которые иногда говорю
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос, являются ли его публичные заявления частью стратегии или психологической уловкой.

«Простите, но я думаю, что известность мне принесли выигранные титулы, а не те глупости, которые я говорю время от времени», – приводит слова Моуринью Goal.

«Бенфика» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии с 32 очками после 14 матчей. От возглавляющего таблицу «Порту» команда отстаёт на восемь очков.

Ранее Моуринью работал с такими командами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту» и турецкий «Фенербахче».

