«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 17 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступит Сэмюэл Барротт из Йоркшира. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Ливерпуль», выигрывавший трофей 10 раз.