Пять экс-игроков РПЛ участвуют в финале Межконтинентального кубка ФИФА «ПСЖ» — «Фламенго»

Пять бывших футболистов Мир Российской Премьер-Лиги принимают участие в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА между французским «ПСЖ» и бразильским «Фламенго». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом составе парижан на игру вышли экс-голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, а также выступавший ранее за «Локомотив» и «Рубин» вингер Хвича Кварацхелия. За «Фламенго» с первых минут вышли защитник Гильермо Варела и полузащитник Хорхе Карраскаль, которые в разное время защищали цвета московского «Динамо».

Кроме того, на поле может появиться бывший защитник московского «Спартака» Айртон. Бразилец попал в заявку «Фламенго», но начал игру на скамейке запасных.