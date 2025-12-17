Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пять экс-игроков РПЛ участвуют в финале Межконтинентального кубка ФИФА «ПСЖ» — «Фламенго»

Пять экс-игроков РПЛ участвуют в финале Межконтинентального кубка ФИФА «ПСЖ» — «Фламенго»
Комментарии

Пять бывших футболистов Мир Российской Премьер-Лиги принимают участие в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА между французским «ПСЖ» и бразильским «Фламенго». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'    

В стартовом составе парижан на игру вышли экс-голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, а также выступавший ранее за «Локомотив» и «Рубин» вингер Хвича Кварацхелия. За «Фламенго» с первых минут вышли защитник Гильермо Варела и полузащитник Хорхе Карраскаль, которые в разное время защищали цвета московского «Динамо».

Кроме того, на поле может появиться бывший защитник московского «Спартака» Айртон. Бразилец попал в заявку «Фламенго», но начал игру на скамейке запасных.

Материалы по теме
Сафонов в основе «ПСЖ» бьётся за новый трофей! Хвича тащит к нему парижан! LIVE
Live
Сафонов в основе «ПСЖ» бьётся за новый трофей! Хвича тащит к нему парижан! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android