Главный тренер «Милана» Аллегри высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка

Главный тренер «Милана» Аллегри высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии. Игра состоится 18 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
«Это будет совсем другая игра по сравнению с матчами чемпионата. Суперкубок – это игра на вылет, и цель одна – выйти в финал. «Наполи» [после двух поражений подряд] будет очень зол. У них такая же цель, как и у нас. Нас ждёт хорошая игра с точки зрения тактики. В сложные моменты Конте всегда достаёт из игроков всё лучшее, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться ментально к трудностям, которые могут возникнуть.

Фофана в нашем распоряжении. Состояние Леау мы оценим после сегодняшней тренировки. Салемакерс придаёт команде баланс – он действует и в атаке, и в обороне. Атекаме и Яшари восстановились и могут дать нам несколько вариантов», – приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

