Кандидат в президенты «Барселоны»: Месси — незаменимая фигура. Он должен вернуться

Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сириа заявил, что сделает всё возможное, чтобы вернуть нападающего Лионеля Месси в клуб, если одержит победу на выборах в следующем году.

«Мы хотим, чтобы наши легенды могли вернуться в клуб, а не делать это посреди ночи, скрываясь от посторонних глаз. Мы сделаем всё возможное, чтобы этого добиться. Месси — незаменимая фигура для этого клуба. Он должен вернуться с надёжной системой поддержки и хорошо организованной структурой. Отношения Месси и «Барселоны» должны быть похожи на отношения Майкла Джордана и Nike. Они должны выходить за рамки коммерческой и институциональной сферы клуба, охватывая спонсоров и развитие игроков. С лучшим игроком в истории клуба мы можем многое сделать и заработать много денег. Возвращение его домой крайне важно, если мы хотим выбраться из нынешнего финансового положения», — приводит слова Сириа ESPN.

Футболист находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. Выступая за сине-гранатовых, Месси семь раз выиграл «Золотой мяч».

