Агент Боселли отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА и «Краснодара»

Агент Боселли отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА и «Краснодара»
Пабло Боселли, отец и агент футболиста нижегородского «Пари НН» Хуана Боселли ответил на вопрос об интересе к сыну со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что в трансфере уругвайца заинтересованы московский ЦСКА и «Краснодар».

«Несколько больших клубов заинтересованы в Хуане, это естественно, учитывая его выступления. Но трансферное окно ещё не открылось. Посмотрим позже», — сказал Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Хуан Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/2026 на его счету 10 забитых мячей в 20 матчах за нижегородцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

