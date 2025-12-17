Скидки
Лукас Вера перешёл в «Локомотив»

Лукас Вера перешёл в московский «Локомотив». Ранее 28-летний Вера выступал в РПЛ за «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провёл ни одного матча за клуб. Игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и находился в статусе свободного агента.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», всего провёл в РПЛ 85 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Игрок ещё летом мог присоединиться к железнодорожникам, но трансфер сорвался.

Последний клуб Веры в России, «Химки», не смог получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла 12-е место в прошлом сезоне, но позднее объявила о приостановлении деятельности.

