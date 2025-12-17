Скидки
«Ошибся самолётом». «Локомотив» в шуточной форме обыграл сорвавшийся переход Веры летом

Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» с иронией презентовала аргентинского полузащитника Лукаса Веру, который стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно. О подписании контракта с 28-летним футболистом было объявлено сегодня, 17 декабря.

На видео, посвящённом переходу аргентинца в «Локомотив», обыгрывается сорвавшийся трансфер футболиста в московский клуб минувшим летом. Напомним, по данным СМИ, железнодорожники активно интересовались опорником перед стартом сезона, но он перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

На вопрос девочки, которая по сюжету видео сидела на стадионе и ждала прибытие футболиста: «Почему так долго?» Лукас Вера ответил: «Ошибся самолётом».

Материалы по теме
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Комментарии
