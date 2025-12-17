«ПСЖ» — «Фламенго»: Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте

В эти минуты идёт матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречаются французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходит на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте. Ранее первый гол в матче забил полузащитник французской команды Фабиан Руис на девятой минуте, но арбитр изменил своё решение, так как мяч покинул пределы поля. Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».