Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оказался там, где мечтал». Лукас Вера прокомментировал свой переход в «Локомотив»

«Оказался там, где мечтал». Лукас Вера прокомментировал свой переход в «Локомотив»
Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал своё возвращение в Мир Российскую Премьер-Лигу. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Очень рад. Давно хотел перейти сюда, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона», — сказал Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

Сезон-2024/2025 Вера провёл в подмосковных «Химках». Летом сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинца. Полузащитник, однако, перебрался в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, а в сентябре покинул команду.

Материалы по теме
Какие зимние трансферы состоялись ещё до открытия окна? Какие зимние трансферы состоялись ещё до открытия окна?
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android