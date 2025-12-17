Юрген Клопп выбрал четвёртку лучших, на его взгляд, тренеров

Бывший тренер «Ливерпуля», а ныне руководитель глобального футбольного направления концерна «Ред Булл» Юрген Клопп назвал четырёх лучших, по его мнению, тренеров. Специалист собрал символическую гору Рашмор. Она известна тем, что на ней высечен барельеф «Святыня демократии», содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

«Это мой список футбольных тренеров на горе Рашмор, и на самом деле, четыре тренера – это действительно сложно, но я всё равно постараюсь [выбрать].

Йохан Круифф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол, то, как он понимал футбол, не имеет себе равных. Пеп Гвардиола, мог бы сказать о нём то же самое. С ним я встречался лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.

И теперь становится действительно непросто. Давайте обратимся к самому успешному парню, который мне тоже очень нравится, сэру Алексу Фергюсону. А теперь я с трудом могу принять решение. Есть Карло Анчелотти. Я, конечно, думаю о Билле Шенкли, Бобе Пейсли. Я так много слышал о них, однако никогда их не видел. Но да, я хочу увидеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и всё», – сказал Клопп в видео в социальных сетях.