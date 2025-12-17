Скидки
Неймар обсуждает продление контракта с «Сантосом». Форвард интересен «Фламенго» — Marca

«Сантос» хочет продлить контракт с нападающим Неймаром ещё на сезон, однако интерес к футболисту проявляет «Фламенго», сообщает Marca.

Переговоры между форвардом и «Сантосом» о продлении контракта находятся на продвинутой стадии. Между клубом и игроком есть устная договорённость о продолжении сотрудничества. «Фламенго» пытается перехватить Неймара. Некоторые игроки этой команды хотели бы видеть игрока в составе.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 10 млн.

