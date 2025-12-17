Лукас Вера назвал трёх игроков «Локомотива», с которыми был знаком до своего трансфера

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера рассказал, с кем уже знаком из своих новых партнёров по команде. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Знаю несколько игроков «Локомотива». Играли один год в «Химках» вместе с Бакаевым и Руденко. С Воробьёвым неплохо отыграли два года в «Оренбурге». Уверен, такое прошлое поможет адаптироваться в новом коллективе. А пока жду начала тренировок и дня, когда могу надеть игровую майку», — сказал Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

Вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко перебрались в «Локомотив» из «Химок» после ликвидации клуба из-за финансовых проблем летом 2025 года. Нападающий Дмитрий Воробьёв был куплен «Локомотивом» у «Оренбурга» летом прошлого года.