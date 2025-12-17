«ПСЖ» — «Фламенго»: команды не выявили победителя в основное время
В эти минуты идёт матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречаются французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходит на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Основное время игры завершилось, счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Пенальти
1 : 1
1 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Ранее вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте.
Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.
Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».
Комментарии
Лукас Вера перешёл в «Локомотив» Официально
