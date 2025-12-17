«ПСЖ» — «Фламенго»: команды не выявили победителя в основное время

В эти минуты идёт матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречаются французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходит на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Основное время игры завершилось, счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».