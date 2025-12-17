Сенни Маюлу из «ПСЖ» обратно заменили в игре с «Фламенго». Хавбек отыграл меньше 30 минут

В эти минуты идёт матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречаются французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходит на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Полузащитник парижан Сенни Маюлу был обратно заменён на 64-й минуте.

На 35-й минуте Маюлу вышел на поле со скамейки запасных, заменив получившего травму полузащитника Ли Кан Ина. Но во втором тайме 19-летний француз покинул поле, отыграв всего 29 минут. Вместо него в игру вступил Брэдли Баркола. При этом парижский клуб не сообщил о возможном повреждении у полузащитника, так что, вероятно, футболист покинул поле по игровым причинам.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.