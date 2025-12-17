«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч Кубка английской лиги

Сегодня, 17 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра игры выступит Сэмюэл Барротт из Йоркшира. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Траффорд, Льюис, Хусанов, Аке, О'Райли, Гонсалес, Рейндерс, Бобб, Шерки, Савио, Мукаса.

«Брентфорд»: Валдимарссон, Генри, ван ден Берг, Аер, Коллинз, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Янельт, Дамсгор, Шаде.

В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.