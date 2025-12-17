Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Локомотива» Лукас Вера поделился личными и командными целями на сезон

Новичок «Локомотива» Лукас Вера поделился личными и командными целями на сезон
Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера высказался о задачах на вторую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги после своего трансфера. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Задачи простые. В личном плане — поскорее вернуться на поле. В командном плане — занять достойное место в чемпионате. Понимаю, прихожу в команду уже в разгар сезона, но верю, вместе мы сможем сделать качественный скачок.

Мне очень нравится играть при полных трибунах. Как и сказал ранее, с нетерпением жду окончания паузы, чтобы присоединиться к команде», — заявил Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

Материалы по теме
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android