Новичок «Локомотива» Лукас Вера поделился личными и командными целями на сезон

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера высказался о задачах на вторую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги после своего трансфера. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Задачи простые. В личном плане — поскорее вернуться на поле. В командном плане — занять достойное место в чемпионате. Понимаю, прихожу в команду уже в разгар сезона, но верю, вместе мы сможем сделать качественный скачок.

Мне очень нравится играть при полных трибунах. Как и сказал ранее, с нетерпением жду окончания паузы, чтобы присоединиться к команде», — заявил Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».