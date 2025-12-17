Скидки
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — AS

Финал ЧМ-2030 может пройти на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде — AS
Финал чемпионата мира по футболу 2030 года может пройти на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает AS.

По информации источника, решение провести матч на стадионе в Мадриде может быть обусловлено прочными отношениями между президентом «Реала» Флорентино Пересом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Отмечается, что итоговый список городов-организаторов будет объявлен в последние месяцы 2026 года. ФИФА не будет принимать решение об окончательном формате чемпионата мира, который примут Испания, Марокко и Португалия, до конца лета.

Уточняется, что ФИФА учитывает первоначальное лидерство Испании, количество арен, которые она предоставит, её положение в мировом футболе. В пользу «Сантьяго Бернабеу» говорит привлекательность бренда, модернизация стадиона и доказанная способность принимать крупные мероприятия.

Кроме того, в списке числятся «Метрополитано» — домашний стадион мадридского «Атлетико», а также «Камп Ноу», однако вокруг реконструкции стадиона «Барселоны» по-прежнему царит неопределенность. Стадион «Бенфики», в свою очередь, не рассматривается в качестве серьёзного претендента.

