Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в клуб

Лукас Вера обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в клуб
Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал своё возвращение в Мир Российскую Премьер-Лигу. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Привет всем болельщикам «Локомотива». Это Лукас Вера. Пользуясь случаем, желаю вам всего наилучшего и жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших результатов. Вперёд, «Локомотив», — сказал Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

Сезон-2024/2025 Вера провёл в подмосковных «Химках». Летом сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинца. Полузащитник, однако, перебрался в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, а в сентябре покинул команду.

Материалы по теме
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Первый переход зимы в РПЛ! «Локо» подбирает игрока, который кинул клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android