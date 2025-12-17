Лукас Вера обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в клуб

Новичок московского «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал своё возвращение в Мир Российскую Премьер-Лигу. Железнодорожники объявили о переходе экс-футболиста «Оренбурга» и «Химок» на правах свободного агента 17 декабря.

«Привет всем болельщикам «Локомотива». Это Лукас Вера. Пользуясь случаем, желаю вам всего наилучшего и жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших результатов. Вперёд, «Локомотив», — сказал Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

Сезон-2024/2025 Вера провёл в подмосковных «Химках». Летом сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинца. Полузащитник, однако, перебрался в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, а в сентябре покинул команду.