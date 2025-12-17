Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА объявили наказания для «Баварии» за поведение болельщиков на матче со «Спортингом»

В УЕФА объявили наказания для «Баварии» за поведение болельщиков на матче со «Спортингом»
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о наказаниях, назначенных «Баварии» за поведение болельщиков на матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором команда одержала победу над «Спортингом» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54'     1:1 Гнабри – 65'     2:1 Карл – 69'     3:1 Та – 77'    

Клубу грозит частичное закрытие секторов во время матча 7-го тура Лиги чемпионов с «Юнионом», штраф в размере € 30 тыс., а также условное наказание в виде частичного закрытия фанатского сектора с двухлетним испытательным сроком.

Помимо матча со «Спортингом», «Бавария» также оштрафована на € 70 тыс. за бросание предметов, нарушение общественного порядка и скандирования болельщиков, не соответствующих формату спортивного мероприятия в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс».

На матче со «Спортингом» фанаты мюнхенского клуба устроили огненное шоу. В начале второго тайма поле «Арены Мюнхен» было окутано густым дымом, так как болельщики одновременно зажгли более 80 сигнальных ракет.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Материалы по теме
«Бавария» переиграла «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android