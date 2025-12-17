В УЕФА объявили наказания для «Баварии» за поведение болельщиков на матче со «Спортингом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о наказаниях, назначенных «Баварии» за поведение болельщиков на матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором команда одержала победу над «Спортингом» со счётом 3:1.

Клубу грозит частичное закрытие секторов во время матча 7-го тура Лиги чемпионов с «Юнионом», штраф в размере € 30 тыс., а также условное наказание в виде частичного закрытия фанатского сектора с двухлетним испытательным сроком.

Помимо матча со «Спортингом», «Бавария» также оштрафована на € 70 тыс. за бросание предметов, нарушение общественного порядка и скандирования болельщиков, не соответствующих формату спортивного мероприятия в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс».

На матче со «Спортингом» фанаты мюнхенского клуба устроили огненное шоу. В начале второго тайма поле «Арены Мюнхен» было окутано густым дымом, так как болельщики одновременно зажгли более 80 сигнальных ракет.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.