Андрей Лунин — капитан «Реала» на матч Кубка Испании, Эндрик — в старте

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выведет свою команду на поле с капитанской повязкой в матче 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором «сливочные» сыграют с командой «Талавера-де-ла-Рейна» из третьей лиги страны. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Для 26-летнего вратаря это будет лишь второй выход на поле в сезоне. Ранее он сыграл в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в матче с «Олимпиакосом» (4:3). Также с первых минут на поле появится бразилец Эндрик, у которого лишь 22 минуты в двух матчах за «Королевский клуб» в сезоне-2025/2026.

Стартовый состав «Реала»: Лунин (капитан), Хёйсен, Каррерас, Фран Гарсия, Хименес, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Мбаппе, Эндрик.

«Талавера-де-ла-Рейна» одержала две победы в двух предыдущих стадиях турнира. В первом раунде команда одолела «Райо Махадаонда» (4:1), во втором оказалась сильнее клуба «Малага» (2:1). Для «Реала» данный матч станет первым в текущем розыгрыше.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

