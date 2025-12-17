«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: Шерки открыл счёт на 32-й минуте
В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра проходит на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступает Сэмюэл Барротт из Йоркшира. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32' 2:0 Савио – 67'
Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки открыл счёт в матче на 32-й минуте.
В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).
Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
