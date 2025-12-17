Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алессандро Дель Пьеро: надеюсь, нынешний «Ювентус» возьмёт пример с нашей команды

Алессандро Дель Пьеро: надеюсь, нынешний «Ювентус» возьмёт пример с нашей команды
Комментарии

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил надежду, что нынешний состав туринцев сможет перенять победный менталитет у команды, за которую выступал он сам.

«Победы всегда были моим приоритетом. Что касается сегодняшнего «Ювентуса», я бы сказал, что нет ничего невозможного. У моей команды был невероятный менталитет, надеюсь, команда Спаллетти сможет взять с нас пример. Понимаю, что они переживают трудные времена, особенно в связи со сменой тренера», – приводит слова Дель Пьеро La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 15 туров.

Материалы по теме
«Ювентус» хочет обменять Локателли на Хёйбьерга из «Марселя» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android