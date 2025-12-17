Алессандро Дель Пьеро: надеюсь, нынешний «Ювентус» возьмёт пример с нашей команды

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил надежду, что нынешний состав туринцев сможет перенять победный менталитет у команды, за которую выступал он сам.

«Победы всегда были моим приоритетом. Что касается сегодняшнего «Ювентуса», я бы сказал, что нет ничего невозможного. У моей команды был невероятный менталитет, надеюсь, команда Спаллетти сможет взять с нас пример. Понимаю, что они переживают трудные времена, особенно в связи со сменой тренера», – приводит слова Дель Пьеро La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков после 15 туров.