Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин высказался об игре команды при Фабио Челестини

Бывший защитник московского ЦСКА Виктор Васин оценил игру и результаты армейцев под руководством главного тренера Фабио Челестини. Швейцарец возглавил команду летом, перед стартом текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Как эксперт несильно слежу за матчами, смотрю как болельщик. Как болельщику игра ЦСКА при новом тренере мне нравится. Нравится, в какой футбол играет команда, то, что много молодых футболистов появляется. Вектор, который сейчас взял ЦСКА, мне нравится», — сказал Васин в интервью Odds.ru.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе красно-синих 36 набранных очков в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.