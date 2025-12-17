«Атлетико» победил клуб четвёртой лиги Испании в Кубке страны, у Гризманна дубль

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетико Балеарес» из четвёртой лиги страны и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 3:2 одержали футболисты столичного клуба.

На 16-й минуте форвард Антуан Гризманн вывел гостей вперёд. На 20-й минуте нападающий Джакомо Распадори удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте полузащитник Херардо Бонет сократил отставание «Атлетико Балеарес» в счёте. На 72-й минуте Гризманн оформил дубль. На 80-й минуте форвард хозяев Хауме Товар не реализовал пенальти. На 90-й минуте нападающий Моха Кейта сократил отставание в счёте.

Таким образом, «Атлетико Балеарес» завершил свои выступления в Кубке Испании — 2025/2026. Мадридский «Атлетико» квалифицировался в следующую стадию турнира.