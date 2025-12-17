Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико Балеарес — Атлетико Мадрид, результат матча 17 декабря 2025, счёт 2:3, 1/16 финала Кубка Испании 2025/2026

«Атлетико» победил клуб четвёртой лиги Испании в Кубке страны, у Гризманна дубль
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетико Балеарес» из четвёртой лиги страны и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 3:2 одержали футболисты столичного клуба.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетико Балеарес
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 16'     0:2 Распадори – 20'     1:2 Бонет – 28'     1:3 Гризманн – 72'     2:3 Кейта – 90'    

На 16-й минуте форвард Антуан Гризманн вывел гостей вперёд. На 20-й минуте нападающий Джакомо Распадори удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте полузащитник Херардо Бонет сократил отставание «Атлетико Балеарес» в счёте. На 72-й минуте Гризманн оформил дубль. На 80-й минуте форвард хозяев Хауме Товар не реализовал пенальти. На 90-й минуте нападающий Моха Кейта сократил отставание в счёте.

Таким образом, «Атлетико Балеарес» завершил свои выступления в Кубке Испании — 2025/2026. Мадридский «Атлетико» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон
Топ-события четверга: «Наполи» против «Милана», «Локо» — ЦСКА в КХЛ и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android