«Вильярреал» уступил «Расингу» в 1/16 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026 между «Расингом» и «Вильярреалом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эль Сардинеро» в Сантандере, одержали хозяева со счётом 2:1.

На шестой минуте нападающий «Расинга» Хуан Карлос Арана забил первый гол. На 28-й минуте Арана оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 86-й минуте форвард Айосе Перес сократил отставание «Вильярреала» и установил окончательный счёт — 2:1.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).