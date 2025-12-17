Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в серии с «Фламенго» в Межконтинентальном кубке

Завершился финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов пропустил первый удар игрока «Фламенго» Николаса де ла Круса, но затем отразил пенальти от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Перейры Лео, Луиса Араужо.

В основное время вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте.

Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.