Матвей Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка «ПСЖ» — «Фламенго»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком финального матча Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане в серии пенальти победили бразильский «Фламенго» — 1:1, (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

До сегодняшнего матча Сафонов три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре.