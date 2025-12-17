В «Краснодаре» отреагировали на четыре отбитых пенальти Сафонова в матче с «Фламенго»

В «Краснодаре» высказались после финального матча Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.
«Это вообще законно?
Матвей Сафонов отбил четыре удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с «ПСЖ».
Поздравляем выпускника нашей клубной академии с шестым трофеем в составе французского клуба. Мотя – мощь!» – сообщает телеграм-канал «Краснодара».
Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.