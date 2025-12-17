Губерниев: мы можем гордиться Матвеем Сафоновым — не зассал и остался в «ПСЖ»

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

«Матвей Сафонов — огромный молодец! Потому что он не зассал, остался в команде и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Претендует на звание основного вратаря. Это очередной трофей в карьере россиянина. Можно гордиться! Он большой спортсмен!

Не ищет лёгких путей, играет в очень сильной команде, и я поздравляю его с очередным трофеем. Тем более пенали берёт. Он способен быть первым вратарём в «ПСЖ». И дай бог ему здоровья, уверенности в себе и «овечкинской» удали, я бы так сказал!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.