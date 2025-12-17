Скидки
Агкацев поздравил Сафонова с победой в финале Межконтинентального кубка ФИФА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором его команда победила «Фламенго» в серии пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Мотя, красава! Поздравляю с трофеем», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Российский вратарь «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».

Новости. Футбол
