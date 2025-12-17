Футболисты «ПСЖ» начали качать Сафонова после четырёх сейвов в серии пенальти с «Фламенго»

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» подняли российского вратаря Матвея Сафонова и начали подбрасывать после четырёх подряд сейвов в серии пенальти с «Фламенго» — 1:1, (2:1 пен.) в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА. Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

До сегодняшнего матча Сафонов три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре.