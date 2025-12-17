Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов поднял трофей Межконтинентального кубка ФИФА

Комментарии

Завершился финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

В основное время вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте. В серии пенальти Сафонов отразил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Перейры Лео и Луиса Араужо и принёс победу «ПСЖ».

Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Новости. Футбол
