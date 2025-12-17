Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ»
Комментарии

Завершился финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре.

Материалы по теме
Фото
Футболисты «ПСЖ» начали качать Сафонова после четырёх сейвов в серии пенальти с «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android