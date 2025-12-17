Завершился финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.

В матче с «Фламенго» Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре.