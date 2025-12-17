Сборная России отреагировала на четыре сейва Сафонова в финале «ПСЖ» — «Фламенго»

Пресс-служба сборной России отреагировала на четыре подряд отражённых удара голкипером национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане одолели «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

«Наш Мотя», — написала пресс-служба национальной команды в телеграм-канале сборной России, прикрепив фотографию Сафонова.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.