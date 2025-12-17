«Это большая редкость». Черчесов — о четырёх сейвах Сафонова в серии пенальти
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался по итогам финального матча Межконтинентального кубка — 2025, в котором французский «ПСЖ» обыграл бразильский «Фламенго» в серии пенальти — 1:1 (2:1 пен.). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд — это большая редкость. Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
