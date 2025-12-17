Видео: четыре подряд сейва Сафонова в серии пенальти «ПСЖ» — «Фламенго»
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил четыре подряд сейва в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили бразильский «Фламенго» —1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
До сегодняшнего матча Сафонов три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре.
Материалы по теме
Комментарии
