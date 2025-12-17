Первые эмоции игроков «ПСЖ» с Сафоновым после победы в Межконтинентальном кубке

Завершился финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором встречались французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). После финального свистка футболисты «ПСЖ» радовались победе вместе с российским вратарём команды Матвеем Сафоновым.

В основное время вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте. В серии пенальти Сафонов отразил удары от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Перейры Лео и Луиса Араужо и принёс победу «ПСЖ».

Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.