Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: Савио удвоил преимущество хозяев на 67-й минуте
В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра проходит на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра выступает Сэмюэл Барротт из Йоркшира. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Шерки – 32'     2:0 Савио – 67'    

На 67-й минуте встречи Савио удвоил преимущество хозяев. Ранее счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки на 32-й минуте.

В предыдущем раунде кубка «Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» со счётом 3:1, а «Брентфорд» переиграл «Гримсби Таун» (5:0).

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: Шерки открыл счёт на 32-й минуте
