«ПСЖ» вручили трофей за победу в Межконтинентальном кубке ФИФА

Футболистам «Пари Сен-Жермен» вручили трофей за победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. Парижане одержали победу в турнире, переиграв в финальном матче бразильский «Фламенго». Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти европейцы оказались сильней — 2:1.

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо. Он же был признан лучшим игроком матча.

До сегодняшнего дня Сафонов три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции.