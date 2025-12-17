«Он пишет историю на наших глазах». «Краснодар» — об уникальном достижении Сафонова
В «Краснодаре» отреагировали на четыре сейва воспитанника клуба Матвея Сафонова в послематчевой серии пенальти в игре Межконтинентального кубка — 2025 между французским «ПСЖ» и бразильским «Фламенго». Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). Россиянин стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Он пишет историю на наших глазах. Гордимся тобой, Мотя!» – сообщает телеграм-канал «Краснодара».
Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.
