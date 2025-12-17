«Он пишет историю на наших глазах». «Краснодар» — об уникальном достижении Сафонова

В «Краснодаре» отреагировали на четыре сейва воспитанника клуба Матвея Сафонова в послематчевой серии пенальти в игре Межконтинентального кубка — 2025 между французским «ПСЖ» и бразильским «Фламенго». Встреча закончилась победой французской команды со счётом 1:1 (2:1 пен.). Россиянин стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.

«Он пишет историю на наших глазах. Гордимся тобой, Мотя!» – сообщает телеграм-канал «Краснодара».

Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.