Главная Футбол Новости

У Сафонова была шпаргалка, которая помогла ему отразить четыре пенальти в финале за «ПСЖ»

У Сафонова была шпаргалка, которая помогла ему отразить четыре пенальти в финале за «ПСЖ»
Комментарии

У голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова была шпаргалка, которая помогла ему отразить четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором его команда одержала победу над бразильским «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

На некоторых кадрах во время серии послематчевых пенальти видно, как российский голкипер подглядывает в подсказку, на которой, предположительно, находились данные, как удары с 11-метровой отметки исполняют футболисты «Фламенго».

Фото: Лига 1 в соцсети X

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

Новости. Футбол
