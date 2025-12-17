«Новый ночной кошмар «Фламенго». Лига 1 — о четырёх сейвах Сафонова в серии пенальти

Пресс‑служба Лиги 1 отреагировала на четыре подряд отражённых послематчевых пенальти российским голкипером «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане одолели «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

«Новый ночной кошмар «Фламенго». Матвей Сафонов», — написала пресс-служба Лиги 1 в социальной сети Х.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции.