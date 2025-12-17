Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Новый ночной кошмар «Фламенго». Лига 1 — о четырёх сейвах Сафонова в серии пенальти

«Новый ночной кошмар «Фламенго». Лига 1 — о четырёх сейвах Сафонова в серии пенальти
Комментарии

Пресс‑служба Лиги 1 отреагировала на четыре подряд отражённых послематчевых пенальти российским голкипером «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане одолели «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Новый ночной кошмар «Фламенго». Матвей Сафонов», — написала пресс-служба Лиги 1 в социальной сети Х.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист три раза подряд вышел в стартовом составе парижан — с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1, с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА и с «Метцем» (3:2) в 16-м туре чемпионата Франции.

Материалы по теме
Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
Сафонов — космос! Вытащил для «ПСЖ» трофей, взяв четыре удара в серии пенальти! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android