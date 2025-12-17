Витинья — MVP турнира, Сафонов — игрок финала. «ПСЖ» сыграл лишь один матч на Кубке ФИФА

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Витинья и Матвей Сафонов были признаны, соответственно, лучшим игроком турнира и лучшим футболистом финала Межконтинентального кубка ФИФА. При этом парижане провели лишь один матч на турнире в котором победили бразильский «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Команды играли на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

В серии послематчевых пенальти Сафонов отразил четыре из пяти ударов соперников. Россиянин справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо. Витинья вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. В серии пенальти португалец реализовал свою попытку.

Для «Фламенго» матч с «ПСЖ» стал третьим на турнире. В двух предыдущих стадиях Межконтинентального кубка бразильцы одолели «Крус Асуль» (2:1) и «Пирамидс» (2:0).