«Оставьте благодарность Сафонову». «ПСЖ» собрал десятки комментариев в честь россиянина

«ПСЖ» в социальной сети X опубликовал пост, в котором призвал оставлять благодарности российскому вратарю парижан Матвею Сафонову после финального матча Межконтинентального кубка — 2025, в котором французский клуб обыграл бразильский «Фламенго» в серии пенальти — 1:1 (2:1 пен.). Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии.

«Оставьте здесь свою благодарность Сафонову», – написал аккаунт «ПСЖ» в соцсети X.

В основное время вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия открыл счёт на 38-й минуте. Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо сравнял счёт ударом с пенальти на 62-й минуте.

Финал Межконтинентального кубка проводился среди победителей главных клубных турниров Европы и Южной Америки: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.